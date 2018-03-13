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ЕС изменил черный список налоговых гаваней

13.03.2018 16:25
Евросоюз добавил в черный список офшоров Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова
Фото: Pixabay

Евросоюз (ЕС) внес изменения в перечень юрисдикций, которые не сотрудничают в налоговой сфере должным образом. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"13 марта Совет ЕС исключил Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия из перечня и добавил туда Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова", - уточняет пресс-служба.

Таким образом, в черном списке налоговых гаваней по-прежнему значатся девять стран и территорий. Кроме названных, в черном списке указаны: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: офшор, ЕС
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