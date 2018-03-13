ЕС изменил черный список налоговых гаваней

Евросоюз добавил в черный список офшоров Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова

Евросоюз (ЕС) внес изменения в перечень юрисдикций, которые не сотрудничают в налоговой сфере должным образом. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.



"13 марта Совет ЕС исключил Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия из перечня и добавил туда Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова", - уточняет пресс-служба.



Таким образом, в черном списке налоговых гаваней по-прежнему значатся девять стран и территорий. Кроме названных, в черном списке указаны: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго.



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