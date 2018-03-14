Купюры уходят в прошлое. 10 фактов о гривневых монетах НБУ

Как выглядят новые деньги: фоторепортаж

НБУ презентовал гривневые монеты нового образца номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. 27 апреля регулятор выпустит две первых партии монет в одну и две гривни тиражом по 5 млн штук каждая. Пять и десять гривень появятся в обращении не ранее 2019 года.



В будущем монеты должны полностью заменить бумажные аналоги мелких номиналов. Принудительно изымать банкноты регулятор не намерен: бумажные и металлические гривни будут находиться в обращении параллельно. Но печатать бумажные купюры до 10 грн включительно НБУ больше не будет.







Прекращается производство и копеечных монет номиналом 1,2, 5 и 25 копеек. Их будут выводить из оборота по той же схеме - обращение до полного износа и без замены.



Чтобы компенсировать будущий дефицит мелких монет, НБУ с 1 июля вводит правило округления суммы покупки товаров в торговых точках. Если сумма в чеке заканчивается на цифру (в копейках) от 1 до 4, итоговый счет округляется в сторону уменьшения, от 5 до 9 - в сторону увеличения. К безналичному расчету это правило не применяется.

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Благодаря оптимизации монетного ряда Нацбанк надеется сэкономить около 1 млрд грн. В конечном итоге, количество банкнот в обороте уменьшится на 40%, монет - на 60%.





Кроме экономии, основанием для замены бумажных гривень на металлические стало изменение масштаба цен в стране с 1996 года, когда был выпущен действующий монетно-банкнотный ряд, говорит директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук. Принимая решение об отказе от мелких купюр НБУ учитывал показатели средней дневной суммы покупки и зарплаты на одного украинца, добавляет замглавы департамента денежного обращения НБУ Оксана Галець.







Само решение правление регулятора приняло 13 марта. Разрабатывать новые монеты начали несколько лет назад, над дизайном работали художники Банкнотно-монетного двора НБУ Владимир Демьяненко и Роман Чайковский, рассказывает директор департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.







Портреты выдающихся украинцев на реверсах монет те же, что и на соответствующих банкнотах: Владимир Великий, Ярослав Мудрый, Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа. О планах выпуска купюры в 1000 гривень НБУ пока не сообщает.







Срок обращения металлических гривень достигает 20 лет, тогда как бумажные купюры нужно перевыпускать ежегодно, говорит и.о главы НБУ Яков Смолий. Себестоимость выпуска гривневых монет значительно ниже их номинала, отмечает Зайвенко.







До конца этого года Нацбанк выпустит 145 млн одно- и двухгривневых монет. С номиналами в 5 и 10 гривень решили повременить, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на банкнотно-монетный двор, рассказывает Зайвенко. Менять бумажные купюры на монеты не нужно, они будут равноценными средствами платежа, подчеркивает Смолий.







НБУ умышленно заранее указал габариты новых монет, чтобы производители лендинговых автоматов и других аппаратов с функцией приема монет успели настроить их, говорит Смолий. Банкам тоже придется приспособиться к работе с монетами, поскольку сейчас они работают в основном на выдачу, а не на прием металлических денег, отмечает Зайвенко.







НБУ не ожидает, что постепенный отказ от копеек и практика округления сумм покупок повлияет на цены отдельных товаров, поскольку округлять будут общий счет, считает Смолий. "Округление в пользу торговца и покупателя будет встречаться одинаково часто, примерно 50 на 50", - поясняет он. В чеке продавец должен указывать две цифры - до и после округления, говорит Оксана Галець.







Мировой опыт (с 2000 года такую же операцию провели Сингапур, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Чехия, Швейцария, Венгрия, ЮАР, Канада, Россия и Италия) показывает, что практика округления цен не влияет на инфляцию, отмечает Николайчук. "Есть вероятность, что люди будут с большей охотой держать наличные, но в этом смысле мы считаем тренд на рост безналичных платежей более сильным", - добавляет он.







Выпуск металлических гривень приблизит Украину к практике Евросоюза, который использует монеты номиналом в 1 и 2 евро, считают в Нацбанке.



