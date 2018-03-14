НБУ представил монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн: фото

Нацбанк представил монеты, которые со временем заменят купюры 1, 2, 5, 10 грн

Национальный банк Украины (НБУ) представил монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, которые со временем должны вытеснить соответствующие банкноты.



Вводиться в обращение новые монеты будут поэтапно, сообщает НБУ на официальном сайте. На первом этапе (27 апреля 2018 года) будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни. Второй этап состоится позже: монеты номинальной стоимостью 5 и 10 грн будут вводиться в обращение в 2019-2020 гг.



Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты. "То есть бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 грн будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривни", - заверяет Нацбанк.





Директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко сообщил, что монеті сохранят портреты выдающихся украинцев, которые изображены на соответствующих банкнотах. "На реверсе монеты номинальной стоимостью 1 гривня изображен портрет князя Владимира Великого, 2 гривни - князя Ярослава Мудрого, 5 гривень - гетмана Богдана Хмельницкого, 10 гривень - гетмана Ивана Мазепы ", - рассказал он.



На аверсе всех монет изображен малый Государственный герб Украины (трезубец), номинал и название страны-эмитента (Украина).



Зайвенко добавил, что по цвету и размеру новые монеты заметно отличаться от монет других номиналов, поможет населению легко определять номинал. Среди элементов защиты монеты, которые будут использоваться при визуальном и тактильном контроле ее подлинности, - дизайн аверса и реверса, оформление гурта и мелкие элементы изображений, которые сложно воспроизвести в кустарных условиях.



Во время автоматизированного пересчета монет на специальном оборудовании для их идентификации используются технические характеристики - размер и вес, а также так называемый электромагнитный подпись - электронный сигнал, характерный для того или иного материала, добавил Зайвенко.



Изымать из обращения купюры регулятор не будет, но печатать их перестанет.



По словам и.о. председателя НБУ Якова Смолия, такая замена позволит сэкономить около 1 млрд грн с учетом срока службы монет.







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