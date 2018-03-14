НБУ объяснил, как будут округляться суммы при наличных расчетах

Уже с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов

В рамках продолжения политики оптимизации наличного оборота с 1 июля Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



НБУ перестанет чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, хотя все эти монеты останутся в обращении.



Денежная единица Украины - гривня - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам.



Для упрощения расчетов устанавливаться правила округления общей суммы покупки:

сумма, которая заканчивается на 1-4 копейки, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, заканчивается на 5-9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.





В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.



Граждане и в дальнейшем смогут использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговые сети - устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 копеек, отмечает Нацбанк.



Читайте также - НБУ представил монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн: фото



"Если экстраполировать эти решения на сегодняшнюю структуру наличных денег в обращении, исчезнет почти 60% от общего количества монет в обращении - это более 8 млрд монет мелких номиналов. В то же время, более чем один миллиард банкнот будет заменен монетами. Поэтому среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, сократится вдвое, а банкнот в обращении станет на 40% меньше. И этот эффект мы увидим уже через два-три года", - отметил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.