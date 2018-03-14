Кабмин выделит 400 млн грн на "теплые" кредиты
14.03.2018 13:53
Правительство выделит 400 млн грн в рамках политики эффективного использования энергоресурсов
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)
Кабинет Министров в рамках политики эффективного использования энергоресурсов выделяет 400 млн грн на реализацию программы предоставления кредитов на проекты утепления домов. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Сегодня мы выделяем 400 млн грн на "теплые" кредиты… Мы должны повысить качество предоставления услуг, а с другой стороны, обеспечивать экономию ресурсов", - сказал Гройсман.
Ранее премьер-министр писал, что благодаря правительственной программе "Теплые кредиты" в прошлом году было выдано 110,9 тыс. кредитов на энергосберегающее оборудование на 818 млн грн.
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