 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.84  26.22   EUR:  31.92  32.54
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Кабмин выделит 400 млн грн на "теплые" кредиты

14.03.2018 13:53
Правительство выделит 400 млн грн в рамках политики эффективного использования энергоресурсов
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)

Кабинет Министров в рамках политики эффективного использования энергоресурсов выделяет 400 млн грн на реализацию программы предоставления кредитов на проекты утепления домов. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы выделяем 400 млн грн на "теплые" кредиты… Мы должны повысить качество предоставления услуг, а с другой стороны, обеспечивать экономию ресурсов", - сказал Гройсман.

Ранее премьер-министр писал, что благодаря правительственной программе "Теплые кредиты" в прошлом году было выдано 110,9 тыс. кредитов на энергосберегающее оборудование на 818 млн грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, Кредит, Гройсман
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров