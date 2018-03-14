Кабмин принял нормативы для монетизации льгот на проезд
Кабинет министров Украины принял постановление "Об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания". Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Указанным документом утвержден порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.
Утверждена социальная норма количества льготных поездок, а также распределение льготных поездок транспортом общего пользования на городских и пригородных маршрутах, что нужно для определения размера ежемесячной наличной выплаты.
"Принятие акта предоставляет возможность установить гражданам, которые согласно законодательству имеют льготы на оплату проезда в городском и пригородном транспорте, социальную норму количества поездок в месяц по видам транспорта, на основе которой льготы могут предоставляться в наличной форме", - отмечается в сообщении.
В Минсоцполитики отметили, что монетизация устраняет несправедливость неравномерного доступа к указанной льготе, а льготники получают возможность потратить деньги на свое усмотрение.
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