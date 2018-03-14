Данилюк: Надеемся, что в этом году получим два транша от ЕС
Министерство финансов ожидает окончательного утверждения новой программы макрофинансовой помощи Европейского союза (ЕС) для Украины в размере €1 млрд в начале осени. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, пишет УНИАН.
"Ориентировочно мы ожидаем окончательное утверждение (программы макрофинансовой помощи ЕС - ред.) в начале осени", - сказал он.
По словам министра, ключевым условием утверждения помощи будет внедрение системы автоматической верификации деклараций государственных служащих, а также продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
При этом макрофинансовая помощь рассчитана на год и будет разделена на два транша, размер которых является предметом дискуссии. Глава Минфина выразил надежду на то, что в текущем году Украине удастся получить оба транша.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Данилюк: Надеемся, что в этом году получим два транша от ЕС 16:50
- В Украине появится реестр получателей субсидий 16:10
- Минфин предложит свой законопроект о налоге на выведенный капитал 15:50
- Кабмин принял нормативы для монетизации льгот на проезд 15:34
- Кабмин выделит 400 млн грн на "теплые" кредиты 13:53
- Экс-глава Госэкоинвеста украл 11 млн грн "киотских денег" 19:45
- Суд Лондона обязал детализировать сделки с деньгами ПриватБанка 18:45
- Банки-банкроты сократили задолженность перед НБУ до 49,4 млрд грн 17:55
- К закрытию межбанка доллар набрал 17 копеек 17:25
- Данилюк: Надеемся, что в этом году получим два транша от ЕС 16:50