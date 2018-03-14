Данилюк: Надеемся, что в этом году получим два транша от ЕС

Минфин ожидает утверждения программы макрофинансовой помощи Украине от ЕС к осени этого года

Министерство финансов ожидает окончательного утверждения новой программы макрофинансовой помощи Европейского союза (ЕС) для Украины в размере €1 млрд в начале осени. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, пишет УНИАН.



"Ориентировочно мы ожидаем окончательное утверждение (программы макрофинансовой помощи ЕС - ред.) в начале осени", - сказал он.



По словам министра, ключевым условием утверждения помощи будет внедрение системы автоматической верификации деклараций государственных служащих, а также продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.



При этом макрофинансовая помощь рассчитана на год и будет разделена на два транша, размер которых является предметом дискуссии. Глава Минфина выразил надежду на то, что в текущем году Украине удастся получить оба транша.



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