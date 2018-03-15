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Верховная Рада уволила Гонтареву

15.03.2018 13:45
За увольнение председателя НБУ Валерии Гонтаревой проголосовали 342 депутата
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с поста председателя Национального банка Украины. Как передает корреспондент LIGA.net, за увольнение Гонтаревой проголосовали 342 депутата.

"Реформы, которые были крайне необходимы в экономике и банковском секторе проведены. Я считаю свою миссию полностью выполненой", - сказала Гонтарева, выступая в парламенте.

Напомним, сегодня, 15 марта, депутаты еще должны рассмотреть назначение на пост главы Нацбанка Якова Смолия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Гонтарева
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