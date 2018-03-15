Верховная Рада уволила Гонтареву
15.03.2018 13:45
За увольнение председателя НБУ Валерии Гонтаревой проголосовали 342 депутата
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)
Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с поста председателя Национального банка Украины. Как передает корреспондент LIGA.net, за увольнение Гонтаревой проголосовали 342 депутата.
"Реформы, которые были крайне необходимы в экономике и банковском секторе проведены. Я считаю свою миссию полностью выполненой", - сказала Гонтарева, выступая в парламенте.
Напомним, сегодня, 15 марта, депутаты еще должны рассмотреть назначение на пост главы Нацбанка Якова Смолия.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- Верховная Рада уволила Гонтареву 13:45
- Экс-главу Госэкоинвеста подозревают в хищении киотских миллионов 19:45
- Данилюк: Надеемся, что в этом году получим два транша от ЕС 16:50
- В Украине появится реестр получателей субсидий 16:10
- Минфин предложит свой законопроект о налоге на выведенный капитал 15:50