Депутаты одобрили назначение Смолия на пост главы НБУ

Верховная Рада проголосовала за назначение Якова Смолия на пост главы Нацбанка

Депутаты одобрили назначение Якова Смолия на пост председателя Национального банка Украины (НБУ). Как передает корреспондент LIGA.net, за законопроект N7501 проголосовали 247 депутатов.



"Наша цель сохранение финансовой стабильности, содействие экономическому росту, интеграция украинской финансовой системы в европейскую", - сказал Смолий, выступая в парламенте.



Смолий попросил депутатов поддержать законопроекты по поводу возобновления кредитования и валютной либерализации.



18 января президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление об увольнении председателя НБУ Валерии Гонтаревой и назначение вместо нее Якова Смолия.



Гонтарева написала заявление об увольнении еще весной прошлого года и ушла в затяжной отпуск.



Сегодня парламент уволил Гонтареву с поста председателя НБУ.



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