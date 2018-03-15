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Верховная Рада назначила главу Счетной палаты

15.03.2018 17:40
Валерий Пацкан назначен главой Счетной палаты

Верховная Рада назначила депутата Валерия Пацкана главой Счетной палаты. Как передает корреспондент LIGA.net, такое предложение поддержали 309 депутатов.

В новый состав Счетной палаты, по решению парламента, вошли Виктор Богун, Андрей Дидык, Ирина Иванова, Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Александр Яременко и Игорь Яремчук.

За постановление об увольнении бывших членов Счетной палаты (законопроект N4284) проголосовали 248 депутатов.

Сегодня, 15 марта, депутаты одобрили назначение Якова Смолия на пост председателя Национального банка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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