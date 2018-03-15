МВФ приветствует назначение Смолия на пост главы НБУ
Международный валютный Фонд (МВФ) в Украине приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины (НБУ). Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине.
"Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемой им организацией. В течение последних лет НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы, а также показал себя критически важным якорем стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", - подчеркнул постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Сегодня, 15 марта, депутаты одобрили назначение Смолия на пост председателя Национального банка.
18 января президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление об увольнении председателя НБУ Валерии Гонтаревой и назначение вместо нее Якова Смолия.
Гонтарева написала заявление об увольнении еще весной прошлого года и ушла в затяжной отпуск.
Сегодня парламент уволил Гонтареву с поста председателя НБУ.
Читайте также: Тихий миллионер. Что известно о новом главе Нацбанка
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.