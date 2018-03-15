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МВФ приветствует назначение Смолия на пост главы НБУ

15.03.2018 17:55
Важно, чтобы Нацбанк и в дальнейшем оставался независимым, подчеркнул постоянный представитель МВФ в Украине
Фото: пресс-служба МВФ

Международный валютный Фонд (МВФ) в Украине приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины (НБУ). Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине.

"Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемой им организацией. В течение последних лет НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы, а также показал себя критически важным якорем стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", - подчеркнул постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Сегодня, 15 марта, депутаты одобрили назначение Смолия на пост председателя Национального банка.

18 января президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление об увольнении председателя НБУ Валерии Гонтаревой и назначение вместо нее Якова Смолия.

Гонтарева написала заявление об увольнении еще весной прошлого года и ушла в затяжной отпуск.

Сегодня парламент уволил Гонтареву с поста председателя НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, МВФ, Смолий
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