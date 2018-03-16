Аналитики рейтингового агентства заявляют, что иировой экономический рост находится на подъеме

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2018 год с 3,1% до 3,3%. На 2019 год прогноз повышен - до 3,2% с 3%.

"Мировой экономический рост находится на подъеме: США, Китай и еврозона будут расти значительно быстрее в 2018 году, чем ожидалось. Темпы роста мировой экономики будут оставаться выше 3% до 2019 года, в течение трех лет подряд, чего не происходило с середины 2000-х годов", - говорится в мартовском прогнозе Fitch.

Оценка экономического роста США в 2018 году и 2019 году улучшена на 0,2 п.п. и 0,3 п.п. соответственно. По прогнозам Fitch, рост ВВП страны составят 2,7% в текущем году, а в следующем - 2,5%.

Также улучшен прогноз по росту экономики еврозоны в 2018-2019 годах на 0,3 п.п. и 0,1 п.п., до 2,5% и 1,8% соответственно.

По прогнозам Fitch, рост ВВП Китая ожидается на 6,5% в текущем году, на 6,1% в следующем. Экономика Японии вырастет на 1,3% в текущем году и 0,7% в 2019 году.

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