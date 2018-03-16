США приветствуют назначение Смолия на пост председателя НБУ
Соединенные Штаты Америки приветствуют назначение Якова Смолия на должность председателя Национального банка Украины (НБУ). Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter.
"Поздравляем нового председателя НБУ Якова Смолия. Надеемся на плодотворное сотрудничество с Вами и Вашей командой. Независимый Национальный банк - крайне важен для экономического роста Украины", - отметили в посольстве.
До этого назначение Смолия приветствовал Международный валютный фонд (МВФ). "Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемой им организацией. В течение последних лет НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы, а также показал себя критически важным якорем стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", - подчеркнул постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Вчера, 15 марта депутаты одобрили назначение Смолия на пост главы НБУ.
18 января президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление об увольнении председателя НБУ Валерии Гонтаревой и назначение вместо нее Якова Смолия.
Гонтарева написала заявление об увольнении еще весной прошлого года и ушла в затяжной отпуск.
Вчера парламент уволил Гонтареву с поста председателя НБУ.
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