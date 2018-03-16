Кабмин готов разорвать экономическое сотрудничество с Россией
16.03.2018 13:10
Премьер Гройсман сообщил, что Кабмин готов расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба Кабмина)
Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом премьер Владимир Гройсман написал в Twitter.
"Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - сообщил Гройсман.
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