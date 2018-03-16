Кабмин готов разорвать экономическое сотрудничество с Россией

Премьер Гройсман сообщил, что Кабмин готов расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией

Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом премьер Владимир Гройсман написал в Twitter.



"Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - сообщил Гройсман.



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