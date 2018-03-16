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Кабмин готов разорвать экономическое сотрудничество с Россией

16.03.2018 13:10
Премьер Гройсман сообщил, что Кабмин готов расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом премьер Владимир Гройсман написал в Twitter.

"Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - сообщил Гройсман.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, Гройсман
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