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Гройсман: Рада приняла три из 35 законов экономического пакета

17.03.2018 13:45
Глава правительства выразил надежду, что к концу весны удастся принять весь экономический пакет законопроектов
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба Кабмина)

Верховная Рада приняла три из 35 законопроектов из так называемого экономического пакета. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"Из пакета в 35 экономических законопроектов, который мы представляли совместно с главой Верховной Рады, приняты уже три. Кроме того, приняты решения из пакета по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил Гройсман.

Глава правительства выразил надежду, что уже к концу весны удастся принять весь наработанный пакет изменений в экономике.

В феврале Гройсман совместно с главой парламента представил пакет из 35 законопроектов, которые, по их мнению, позволят улучшить деловой климат, облегчить доступ к финансированию и инвестициям, защитить бизнес и провести дерегуляцию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Гройсман
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