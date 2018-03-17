Гройсман: Рада приняла три из 35 законов экономического пакета
Верховная Рада приняла три из 35 законопроектов из так называемого экономического пакета. Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.
"Из пакета в 35 экономических законопроектов, который мы представляли совместно с главой Верховной Рады, приняты уже три. Кроме того, приняты решения из пакета по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил Гройсман.
Глава правительства выразил надежду, что уже к концу весны удастся принять весь наработанный пакет изменений в экономике.
В феврале Гройсман совместно с главой парламента представил пакет из 35 законопроектов, которые, по их мнению, позволят улучшить деловой климат, облегчить доступ к финансированию и инвестициям, защитить бизнес и провести дерегуляцию.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Гройсман: Рада приняла три из 35 законов экономического пакета 13:45
- Кабмин готов разорвать экономическое сотрудничество с Россией 13:10
- США приветствуют назначение Смолия на пост председателя НБУ 11:45
- Розенко: Мы не ограничивали число льготных поездок в транспорте 11:15
- Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики 09:56
-
10269
-
6018
-
4864
-
4302
-
3836
- Гройсман: Рада приняла три из 35 законов экономического пакета 13:45
- К закрытию межбанка доллар набрал 15 копеек вчера 17:27
- Директор казначейства Ощадбанка подозревается в хищении средств вчера 15:20
- ПриватБанк предупредил о новых мошенниках в Instagram вчера 13:55
- Кабмин готов разорвать экономическое сотрудничество с Россией вчера 13:10