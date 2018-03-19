Скрытая деноминация. Зачем гривню переводят в металл

Бумажные гривни скоро уступят место монетам. К чему это приведет?

Нацбанк откажется от бумажных гривень четырех начальных номиналов в пользу металлических аналогов. Новые монеты в одну и две гривни появятся уже в конце апреля. Пять и десять гривень выпустят не раньше 2019 года.



Бумажные гривни номиналом от одной до десяти печатать больше не будут. Параллельно Нацбанк прекращает выпуск 1, 2, 5 и 25 копеек.



Решение имеет экономическое обоснование: металлические деньги могут обращаться до 20 лет, тогда как "бумагу" нужно обновлять каждый год. Замена позволит сэкономить 1 млрд грн в год, отмечают в Нацбанке.



Следующим шагом НБУ может стать введение купюры номиналом 1000 грн.



Экономия на деньгах



НБУ будет стремиться к номинальному ряду из 12 позиций, как принято в международной практике, отмечает глава регулятора Яков Смолий. Сегодня в Украине обращается 14 разных номиналов монет и банкнот. Если Нацбанк не будет вводить новые банкноты крупных номиналов (например, тысячу гривень), после изъятия копеек количество номиналов сократится до 10.



"Мы хотим оптимизировать денежный оборот из соображений удобства и сокращения затрат на его обслуживание, - говорит Смолий. - За счет замены мы достигнем оптимального соотношения банкнот и монет в обращении".



Нацбанк решил повременить с выпуском пяти- и десятигривневых монет, чтобы не перегружать банкнотно-монетный двор, рассказал LIGA.net директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко. Апрельская партия монет номиналом в одну и две гривни будет насчитывать 10 млн штук (по 5 млн каждая). Всего в этом году монетный двор отчеканит 145 млн штук новых монет низших номиналов.

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Реальный эффект экономии Нацбанку удастся получить только при условии, что он сможет в ближайшие годы справиться с инфляцией, считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.



"До 2020 года, когда металлическую десятку, скорее всего, введут в обращение, инфляция будет составлять около 10% в год, - поясняет Демкив. - Если к этому моменту Нацбанку удастся ее обуздать и затем снизить до менее 5%, чеканка монет будет иметь экономический смысл, если нет - экономии от замены не будет".



Констатация факта



Как на нововведение отреагирует население? Украинцы чувствительны к денежным вопросам и могут воспринять появление монет вместо купюр как доказательство обесценивания гривни, считает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.



"Еще в Советском Союзе, который остается ориентиром для многих украинцев, бумажные деньги были показателем действительно высокой стоимости, - говорит Вышлинский. - Это вопрос традиции, на Западе монеты не считаются по умолчанию чем-то ничтожно малым".



Внедрение монет более крупного номинала поможет побороть такое восприятие: в отличие от копеек, ими будут чаще пользоваться, поскольку даже одна пяти- или десятигривневая монета сохраняет покупательную способность, допускает глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.



"Это практичное решение: мелкие номиналы постоянно переходят из рук в руки, поэтому вопрос износа для них особенно важен", - говорит Фастовец.

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Глобального влияния на инфляционные ожидания населения это не окажет, убеждена главный экономист Dragon Capital Елена Белан.



Замену банкнот монетами можно считать формой скрытой деноминации: монеты и банкноты в новом формате будут выполнять функции более низких номиналов, говорит глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.



"Их как бы понижают на одну ступень. Например, роль одной копейки теперь будут выполнять 10 копеек, - поясняет Паращий. - Это не значит, что нас готовят к чему-то плохому: простая констатация факта, что гривня с 1996 года обесценилась в 15 раз".

При запуске национльной валюты в обращение ее курс определили как 1,76 грн/$.



Тысяча против cashless



Действия Нацбанка говорят о том, что следующим шагом по изменению номинального ряда должен стать выпуск купюры в тысячу гривень, допускает президент Центра экономического развития Александр Пасхавер. О конкретных планах в отношении банкноты наивысшего достоинства в НБУ пока не сообщают. Такого решения пока нет, уточняет Смолий.



Это более сложный вопрос, чем замена банкнот монетами: здесь НБУ будет исходить из стоимости производства тысячных купюр, учитывая в том числе повышенные требования к их защите от подделок, отмечает Белан.

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Выпуск тысячной купюры напрашивается давно, но эта идея противоречит намерениям Нацбанка активнее развивать cashless-экономику, считает Паращий.



"Вопрос с тысячей упирается не в инфляцию, а в безналичные расчеты и их приоритетность для НБУ, - говорит Вышлинский. - Выпустив банкноту, Нацбанк, по сути, притормозит движение в сторону cashless, потому что крупные номиналы всегда стимулируют расчеты наличными".

Сергей Шевчук