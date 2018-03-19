 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.24  26.65   EUR:  32.19  32.88
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Moody's повысил рейтинг Беларуси

19.03.2018 08:57
Как отмечает агентство, стабильный прогноз отражает улучшение экономических и бюджетных перспектив страны
Минск (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Беларуси с Caa1 до B3 со "стабильным" прогнозом.

"Повышение рейтингов Беларуси вызвано прежде всего улучшением состояния внешней ликвидности страны, хотя оно все еще остается слабым", - сказано в сообщении агентства.

Как отмечает Moody's, стабильный прогноз отражает улучшение экономических и бюджетных перспектив страны, а также ее готовность исполнять свои долговые обязательства, несмотря на имеющиеся внешние риски.

По прогнозам Moody's, рост ВВП страны в ближайшие несколько лет будет составлять в среднем 2%. Дефицит счета текущих операций, по мнению агентства, увеличится до 2,5-3% ВВП в 2018-2019 годах с 1,8% в 2017 году.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Рейтинг, Экономика, Moody's, Беларусь
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров