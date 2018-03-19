Moody's повысил рейтинг Беларуси
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Беларуси с Caa1 до B3 со "стабильным" прогнозом.
"Повышение рейтингов Беларуси вызвано прежде всего улучшением состояния внешней ликвидности страны, хотя оно все еще остается слабым", - сказано в сообщении агентства.
Как отмечает Moody's, стабильный прогноз отражает улучшение экономических и бюджетных перспектив страны, а также ее готовность исполнять свои долговые обязательства, несмотря на имеющиеся внешние риски.
По прогнозам Moody's, рост ВВП страны в ближайшие несколько лет будет составлять в среднем 2%. Дефицит счета текущих операций, по мнению агентства, увеличится до 2,5-3% ВВП в 2018-2019 годах с 1,8% в 2017 году.
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