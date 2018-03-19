Гройсман озвучил мнение о введении налога на выведенный капитал
Необходимо разработать безболезненный механизм введения налога на выведенный капитал, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.
Премьер выступает за введение этого налога вместо налога на прибыль. "Я за то, чтобы максимально уменьшать давление на бизнес. Но я против неконтролируемых потерь для бюджета Украины. Поэтому считаю, что введение налога на выведенный капитал, который так активно обсуждают украинские бизнесмены - это в первую очередь вопрос конкретных расчетов", - сообщается на странице премьер-министра в Facebook
По мнению главы правительства, предварительно необходимо разработать безболезненный механизм введения налога, и лишь после этого внести изменения в налоговое законодательство.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении повторно вынести законопроект о введении налога на выведенный капитал на рассмотрение Национального совета реформ. Глава государства считает, что замена налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал позволит усилить экономический рост и ликвидировать коррупционные схемы в администрировании налогов.
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