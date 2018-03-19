Законопроект Порошенко о валюте зарегистрирован в Верховной Раде
Законопроект о валюте зарегистрирован в Верховной Раде.
Согласно сообщению на сайте парламента, законопроект имеет номер 8152 и подан президентом Петром Порошенко как неотложный.
12 марта президент на встрече с бизнесом предложил депутатам утвердить законопроект, разработанный Национальным банком Украины (НБУ).
"Руководство НБУ по моей просьбе разработало этот закон, он должен заменить устаревший валютный декрет кабмина от 1993 года", - сказал Порошенко на встрече с бизнесом.
По его словам, закон основан на принципе "разрешено все, что не запрещено. "Закон отменяет валютный надзор для операций до 140 тыс. грн - это около 40% транзакций малого-среднего бизнеса", - отметил президент.
2 марта президент сообщил, что Национальный совет реформ рассмотрел законопроект.
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