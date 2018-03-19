ФГВФЛ: Активы банка Аксиома вывели через 11 компаний

Убытки банка Аксиома из-за заведомо невыгодных сделок превысили 1 млрд грн

Вывод активов из банка Аксиома происходил путем кредитования 11 компаний под обеспечение "мусорных" ценных бумаг. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



В ноябре-декабре 2013 года и марте-апреле 2014 года банк Аксиома предоставлял кредиты группе заемщиков, основным видом деятельности которых были спекулятивные операции на рынке ценных бумаг. При этом применялась льготная процентная ставка.



Банк выдавал им кредиты 5,7-13%, в то время как другим заемщикам - под 27-36%. На всех заемщиков были открыты одинаковые лимиты кредитования на уровне 80-86 млн грн для осуществления спекулятивных операций на рынке ценных бумаг.



Обеспечением исполнения обязательств по заключенным кредитным договорам были простые именные акции закрытого венчурного фонда. Поскольку не осуществлялись котировки указанных ценных бумаг, их стоимость не учитывалась при расчете резервов банка Аксиома.



В представленной заемщиками отчетности отсутствовало какое-либо имущество, а структуру балансов формировали средства в расчетах. В кредитной документации отмечалось, что источником погашения выданных кредитов были средства от реализации другого имущества. То есть, на момент принятия решения о предоставлении кредитов источник погашения отсутствовал.



На момент введения временной администрации общая задолженность указанных заемщиков составила более 600 млн грн, или 97% общего объема кредитного портфеля банка Аксиома.



Заключение заведомо невыгодных для банка сделок (приобретение у других банков права требования по кредитам, которые не обслуживаются) принесло банку убытки на сумму более 1 млрд грн, отмечает ФГВФЛ.



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