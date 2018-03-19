Законопроект о валюте: начало революции?

Почему принятия закона "О валюте" недостаточно для полноценной либерализации

12 марта президент подписал законопроект "О валюте" и направил его в Верховную Раду. Принятие этой либеральной законодательной инициативы стает настоящей революцией для украинского валютного рынка. Но рассчитывать на моментальные результаты в виде массового прихода иностранных инвесторов в нашу страну, преждевременно. Как и в любой революции, при кардинальной смене курса, сначала нам придется пережить не самые простые времена.



В краткосрочной перспективе внедрение норм этого закона может привести к очередному этапу волатильности валютного рынка. Сложности будут вызваны абсолютно банальными и вполне понятными причинами: из страны могут побежать все, кто давно хотел это сделать, но не мог в силу существующих ограничений. К ним может присоединиться группа паникеров.

В более долгосрочной перспективе, стратегия, положенная в основу законопроекта "разрешено все, что не запрещено", способна прорвать валютную "блокаду", отчего национальный рынок капитала только выиграет.



Ограниченная жизнь



А теперь по порядку о том, почему необходимость кардинальных изменений валютного регулирования давно назрела.



Сейчас в Украине действует декрет "о валютном регулировании", принятый еще в начале 90-х годов. В момент глубочайшего кризиса на финансовом рынке, который начался в начале 2014 года, последовавшей за этим девальвации нацвалюты, Нацбанк на основании этого в прямом смысле слова "пещерного" декрета начал штамповать подзаконные акты, устанавливающие всевозможные ограничения как для юридических, так и для физических лиц. В частности, сейчас в нашей стране действует целый ряд ограничений.

Валютные ограничения для юридических лиц и банков:

- требование обязательной продажи 50% поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц;

- редельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров - 180 дней;

- граничения на репатриацию дивидендов;

- срок бронирования банками гривневых средств для покупки иностранной валюты по поручению клиентов составляет 1 день;

- лимит общей длиной открытой валютной позиции банка (Л13-1) должен составлять не более 1% регулятивного капитала банка;

- апрет осуществлять досрочное погашение кредитов в иностранной валюте, полученных от нерезидентов;

- запрет перечисления гривневых средств в пользу нерезидентов (через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах), если эти средства были привлечены в форме кредита;

- лимит покупки и перечисления иностранной валюты банками на основании индивидуальных лицензий НБУ по операциям юридических лиц - до $50 000 (в эквиваленте) за календарный месяц в пределах одной лицензии (исключая отдельных операций, определенных постановлением НБУ №410 от 13.12.2016);

- при осуществлении банками операций по купле-продаже валюты сальдо превышения общего объема покупки иностранных валют и банковских металлов за гривны над объемом их продаж (в эквиваленте) на конец рабочего дня не может быть более 1 % регулятивного капитала.

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Валютные ограничения для физических лиц:

- лимит максимальной суммы продажи наличной иностранной валюты и банковских металлов населению - не более 150 тыс грн (в эквиваленте);

- лимит перевода иностранной валюты за пределы Украины (по текущим валютным неторговым операциям): без подтверждающих документов с текущего счета в иностранной валюте или без его открытия - на сумму не более 15 000 грн. в день (в эквиваленте); с текущего счета в иностранной валюте - на сумму, которая в эквиваленте превышает 15 000 грн, но не более чем 150 000 грн в месяц (в эквиваленте) на основании подтверждающих документов;

- выдача наличных средств в иностранной валюте в пределах Украины со счетов клиентов через банкоматы с использованием платежных карт осуществляется в гривне;

- ограничение для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на покупку банковских металлов за безналичные гривны общей массой более 3,216 тройской унции золота (в эквиваленте) в течение одной календарной недели в пределах одного банковского учреждения (исключая операции по продаже банками банковских металлов для выполнения клиентами собственных обязательств в банковских металлах по кредитным договорам).



Плоды старых кризисов



Отчасти ограничения вводились и, справедливо отметить, постепенно смягчались, чтобы остановить девальвацию. Отчасти, как элемент борьбы с выводом капиталов из Украины. В определенный момент жесткие меры регулятора финансового рынка были своевременными и необходимыми, но сегодня мы вынуждены пожинать плоды этих ограничений в виде дефицитного платежного баланса, вынужденных внешних займов и увеличения госдолга.



Ограничения не особо помогли в борьбе с выводом капитала из Украины. Украинский бизнес уже давно выработал "иммунитет", а наработанных схем для обхода установленных ограничений и запретов, набралось бы на целое пособие.

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Реальность такова, что основная задача иностранных инвесторов заключается в том, чтобы побыстрее забрать свои дивиденды из Украины.



И, откровенно говоря, чтобы кардинально изменить ситуацию, государство должно пойти на болезненные для себя меры - отказаться от введенных ограничений и разблокировать основные каналы движения инвестиций, даже несмотря на риски давления на курс грвини.



Налоговые акценты



Для того, чтобы минимизировать риски очередного витка возможной девальвации нацвалюты в связи с внедрением этого законопроекта, нашей стране необходимо проводить параллельные процессы, постепенно заменяя существующий валютный контроль на налоговый. Тем более, что от нас этого требует Директива ЕС 88/361 /ЕЭС о свободном движении капитала и Соглашение об Ассоциации с ЕС.



Соответственно, чтобы максимально упростить валютное регулирование, Украина должна более активно адаптироваться к глобальному международному плану BEPS (план противодействия размыванию налоговой базы), а именно:



- установить правила ограничения финансовых операций со связанными лицами;

- наладить автоматический обмен информацией по стандарту CRS;

- пересмотреть международные договоры про избежание двойного налогообложения;

- установить прозрачные механизмы налогообложения КИК (контролируемых иностранных компаний)

- открыть финансовые отчетности наших финансов-промышленных групп во всех странах, где они осуществляют свою операционную деятельность;

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Одним словом, полагать, что валютная либерализация - панацея для украинской экономики, ошибочно. Впереди еще очень много работы. Но даже принятие Верховной Радой этого законопроекта станет огромным шагом и настоящим прорывом на пути к целям, которые наша страна декларирует последние четыре года - присоединению к семье государств свободного развитого мира. Главное, чтобы этот шаг не был последним.

Ольга Решетник,

советник налоговой практики ARIO LAW FIRM