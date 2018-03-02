Бальцерович отметил достижения Украины в макроэкономической сфере
Украина достигла значительных успехов в реформах в макроэкономической сфере. Такое мнение высказал бывший советник президента Петра Порошенко Лешек Бальцерович, пишет BBC.
"Огромные достижения в макроэкономической сфере. Однако украинцы не осознают, которая катастрофа началась, если бы не произошло стабилизации бюджета", - подчеркнул он.
На пороге катастрофы, по его мнению, Украина стояла в 2014 году. "Что грозило? Комплексная катастрофа - экспортный дефицит и гиперинфляция. Украина избежала этого благодаря прежде всего действиям министра финансов. А вторую важную и положительную роль сыграл центральный банк", - пояснил польский реформатор.
Он также назвал неизбежным падение национального дохода из-за "наследия" Виктора Януковича и экономической агрессии России.
Бывший советник отметил, что в интересах путинской пропаганды - показать текущую ситуацию в Украине как катастрофу.
Главной проблемой для Украины Бальцерович называет монополизацию экономики. Он считает, что Украина нуждается в радикальной демонополизации, деолигархизации и дерегуляции. "Один из моих советов - начать инвестировать в демонополизацию в Украине", - заключил он.
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