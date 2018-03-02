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Бальцерович отметил достижения Украины в макроэкономической сфере

02.03.2018 15:55
Украина стояла на пороге макроэкономической катастрофы в 2014 году, но избежала ее благодаря реформам, отметил экс-советник президента
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина достигла значительных успехов в реформах в макроэкономической сфере. Такое мнение высказал бывший советник президента Петра Порошенко Лешек Бальцерович, пишет BBC.

"Огромные достижения в макроэкономической сфере. Однако украинцы не осознают, которая катастрофа началась, если бы не произошло стабилизации бюджета", - подчеркнул он.

На пороге катастрофы, по его мнению, Украина стояла в 2014 году. "Что грозило? Комплексная катастрофа - экспортный дефицит и гиперинфляция. Украина избежала этого благодаря прежде всего действиям министра финансов. А вторую важную и положительную роль сыграл центральный банк", - пояснил польский реформатор.

Он также назвал неизбежным падение национального дохода из-за "наследия" Виктора Януковича и экономической агрессии России.

Бывший советник отметил, что в интересах путинской пропаганды - показать текущую ситуацию в Украине как катастрофу.

Главной проблемой для Украины Бальцерович называет монополизацию экономики. Он считает, что Украина нуждается в радикальной демонополизации, деолигархизации и дерегуляции. "Один из моих советов - начать инвестировать в демонополизацию в Украине", - заключил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги
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