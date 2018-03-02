Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте"
02.03.2018 17:30
Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен в парламент
Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)
Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен в парламент. Об этом администрация президента Петра Порошенко сообщила в Facebook.
Глава государства подчеркнул, что проект закона "О валюте" вводит принцип "разрешено все, что не запрещено" и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- Альфа-Банк досрочно погасил кредит НБУ 18:04
- Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте" 17:30
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,61/27,65 17:24
- Бальцерович отметил достижения Украины в макроэкономической сфере 15:55
- Минсоцполитики предлагает ввести отчисления ЕСВ со всей зарплаты 14:45