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Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте"

02.03.2018 17:30
Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен в парламент
Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен в парламент. Об этом администрация президента Петра Порошенко сообщила в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что проект закона "О валюте" вводит принцип "разрешено все, что не запрещено" и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Порошенко Петр
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