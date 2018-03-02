Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен в парламент

Национальный совет реформ рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен в парламент. Об этом администрация президента Петра Порошенко сообщила в Facebook.



Глава государства подчеркнул, что проект закона "О валюте" вводит принцип "разрешено все, что не запрещено" и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей.



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