Рада сегодня рассмотрит среднесрочное бюджетное планирование

Минфин призвал проголосовать за законопроекты, которые дают возможность ввести в Украине среднесрочное бюджетное планирование

Министерство финансов призывает народных депутатов поддержать изменения в Бюджетный кодекс, которые дают возможность ввести в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы (законопроекты NN8099, 8044, 8043). Эти правительственные законопроекты сегодня, 20 марта, будут вынесены на голосование Верховной Рады, сообщает пресс-служба Минфина.



Введение среднесрочного бюджетного планирования означает расширение горизонта бюджетного планирования с одного до трех лет, напоминает министерство. Ключевым элементом системы среднесрочного бюджетного планирования станет Бюджетная декларация на среднесрочный период. При этом закон о Государственном бюджете Украины остается годовалым.



"Среди новаций разработанных законопроектов в части среднесрочного планирования на государственном уровне также обновление бюджетного календаря, расширение бюджетных правил, согласование стратегического и бюджетного планирования, внедрения трехлетних местных финансовых планов и др.", - отмечает пресс-служба.



Кабмин одобрил среднесрочное бюджетное планирование 31 января. Законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" вводит новые бюджетные правила, среди которых: дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП; предельный дефицит госбюджета не может превышать дефицит, определенный в бюджетной декларации; предельный объем предоставления госгарантий не может превышать 3 % доходов общего фонда госбюджета; определяются также случаи уточнения потолков расходов и предоставления кредитов из бюджета.



20 февраля Минфин сообщил, что начал подготовку проекта Бюджетной резолюции.



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