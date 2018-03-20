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Украина и Катар подписали антиофшорное соглашение

20.03.2018 12:30
На встрече президента Порошенко с эмиром Катара был подписан ряд соглашений о сотрудничестве
Фото: пресс-служба АП

Украина и Катар подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход. Об этом сообщает пресс-служба АП по итогам встречи президента Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Также было подписано соглашение о создании совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Кроме того, стороны подписали соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций и меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Университетом Катара.

Ранее сообщалось, что Порошенко договорился с эмиром Кувейта об упрощении визового режима и поставках вооружения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, офшор, Порошенко Петр
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