Украина и Катар подписали антиофшорное соглашение

На встрече президента Порошенко с эмиром Катара был подписан ряд соглашений о сотрудничестве

Украина и Катар подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход. Об этом сообщает пресс-служба АП по итогам встречи президента Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.



Также было подписано соглашение о создании совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.



Кроме того, стороны подписали соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций и меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Университетом Катара.



Ранее сообщалось, что Порошенко договорился с эмиром Кувейта об упрощении визового режима и поставках вооружения.



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