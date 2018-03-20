Депутаты отказались ввести среднесрочное бюджетное планирование

За законопроект, который вводит в Украине среднесрочное бюджетное планирование, проголосовали только 216 депутатов

Верховная Рада отказалась ввести среднесрочное бюджетное планирование.



За принятие в целом законопроекта N8099 проголосовали 216 депутатов, а за возвращение к рассмотрению - 215 депутатов, сообщается на сайте парламента.



Ранее Министерство финансов призвало депутатов поддержать изменения в Бюджетный кодекс, которые дают возможность ввести в Украине среднесрочное бюджетное планирование на постоянной основе и на всех уровнях бюджетной системы (законопроекты NN8099, 8044, 8043).



Кабмин одобрил среднесрочное бюджетное планирование 31 января. Законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" вводит новые бюджетные правила, среди которых: дефицит государственного бюджета не может превышать 3% ВВП; предельный дефицит госбюджета не может превышать дефицит, определенный в бюджетной декларации; предельный объем предоставления госгарантий не может превышать 3 % доходов общего фонда госбюджета; определяются также случаи уточнения потолков расходов и предоставления кредитов из бюджета.



20 февраля Минфин сообщил, что начал подготовку проекта Бюджетной резолюции.



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