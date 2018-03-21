НБУ утвердил правила округления сумм наличных расчетов
Национальный банк Украины (НБУ) с 1 июля прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, в связи с чем утверждены правила округления сумм при расчетах. Эти нормы предусмотрены постановлением правления НБУ №25 от 15 марта, сообщает пресс-служба Нацбанка.
В НБУ напомнили, что не будут изымать из обращения монеты мелких номиналов. Они и в дальнейшем будут находиться в обращении и использоваться как средство платежа, а денежная единица Украины - гривня и в дальнейшем будет равна 100 копейкам.
Вместе с тем с 1 июля дополнительно наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.
"Соответственно, с 1 июля в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек предприятия торговли и сферы услуг проводить закругление общей в чеке суммы расчетов наличными деньгами и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе", - сказано в сообщении.
Сумма в чеке, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.
Сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек, пояснили в НБУ.
В Нацбанке ожидают, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов.
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При этом при наличии у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами.
При этом округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.
В свою очередь предприятия торговли и сферы услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до и после округления.
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Как отмечают в НБУ, округление не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством.
"В то же время банки Украины обязаны обеспечить прием без каких-либо ограничений от клиентов монет мелких номиналов для зачисления на счета, вклады, аккредитивы, для переводов, обмена на монеты и банкноты других номиналов, а также выдачу клиентам монет мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", - сказано в сообщении.
Монеты мелких номиналов будут обращаться до принятия правлением НБУ отдельного решения об их изъятии, подчеркнули в Нацбанке.
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