Минфин одолжил 6,4 млрд грн на внутреннем рынке

На вчерашнем аукционе Министерство финансов разместило бонды, номинированные в евро, на €123 млн

Министерство финансов на аукционе вчера, 20 марта, продало ОВГЗ на 6,37 млрд грн.



Как сообщает Минфин на официальном сайте, в ходе первичного размещения госбондов, номинированных в евро, удалось привлечь €123,3 млн. Министерство размещало бумаги почти на два года - до 27 ноября 2019 года.



Минфин удовлетворил все семь поданных заявок с доходностью от 3,95 до 4,17% годовых (средневзвешенная доходность 4,12%).



Среди гривневых госбондов наибольшим спросом пользовались самые короткие двухмесячные бумаги. Облигации с погашением 6 июня были проданы на 964,5 млн грн под 17,44%. Остальные бумаги - от пятимесячных до трехлетних - Минфин продал с доходностью от 17% по коротким до 16,15% по длинным бумагам.



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