 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.18  26.51   EUR:  32.02  32.60
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Global Crypto выпустит криптовалюту в честь футболиста Оуэна

21.03.2018 13:30
Сингапурская компания выпустит криптовалюту в честь бывшего футболиста "Ливерпуля" Майкла Оуэна
Майкл Оуэн (фото - Getty Images)

Компания Global Crypto Offering Exchange намерена выпустить криптовалюту, названную в честь бывшего игрока футбольного клуба "Ливерпуль" Майкла Оуэна  - OWN coin. Об этом пишет Bloomberg.

До этого компания выпустила цифровые монеты в честь боксера Мэнни Пакьяо.

Значки можно использовать для покупки товаров или на благотворительные нужды, причем выбор объекта благотворительности остается за спортсменами.

OWN запустят в следующем квартале.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров