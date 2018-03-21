Global Crypto выпустит криптовалюту в честь футболиста Оуэна
21.03.2018 13:30
Сингапурская компания выпустит криптовалюту в честь бывшего футболиста "Ливерпуля" Майкла Оуэна
Майкл Оуэн (фото - Getty Images)
Компания Global Crypto Offering Exchange намерена выпустить криптовалюту, названную в честь бывшего игрока футбольного клуба "Ливерпуль" Майкла Оуэна - OWN coin. Об этом пишет Bloomberg.
До этого компания выпустила цифровые монеты в честь боксера Мэнни Пакьяо.
Значки можно использовать для покупки товаров или на благотворительные нужды, причем выбор объекта благотворительности остается за спортсменами.
OWN запустят в следующем квартале.
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