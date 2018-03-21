 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.18  26.51   EUR:  32.02  32.60
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Валовый внешний долг Украины по итогам 2017 года вырос на $3 млрд

21.03.2018 14:55
На конец прошлого года валовый внешний долг Украины составил $116,6 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

Валовый внешний долг Украины в 2017 году увеличился на $2,9 млрд и на конец года составил $116,6 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

Внешний долг госсектора за указанный период вырос на $3,6 млрд и составил $46,3 млрд, или 42,3% ВВП. Долг частного сектора с начала года сократился на $0,7 млрд до $70,2 млрд, или 64,1% ВВП.

Сокращение долга частного сектора Нацбанк связывает с сокращением внешних обязательств банков на $2,7 млрд на фоне дальнейшего накопления реальным сектором обязательств перед нерезидентами (на $2,1 млрд).

Сегодня стало известно, что Кабинет министров Украины утвердил основные условия выпусков и порядок размещения облигаций внешнего государственного займа.

Ранее Госказначейство сообщало, что государственный и гарантированный государством долг вырос в 2017 году до 2,1 трлн грн. На обслуживание госдолга Украина потратила 110 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Госдолг
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров