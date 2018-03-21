Валовый внешний долг Украины по итогам 2017 года вырос на $3 млрд

На конец прошлого года валовый внешний долг Украины составил $116,6 млрд

Валовый внешний долг Украины в 2017 году увеличился на $2,9 млрд и на конец года составил $116,6 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Внешний долг госсектора за указанный период вырос на $3,6 млрд и составил $46,3 млрд, или 42,3% ВВП. Долг частного сектора с начала года сократился на $0,7 млрд до $70,2 млрд, или 64,1% ВВП.



Сокращение долга частного сектора Нацбанк связывает с сокращением внешних обязательств банков на $2,7 млрд на фоне дальнейшего накопления реальным сектором обязательств перед нерезидентами (на $2,1 млрд).



Сегодня стало известно, что Кабинет министров Украины утвердил основные условия выпусков и порядок размещения облигаций внешнего государственного займа.



Ранее Госказначейство сообщало, что государственный и гарантированный государством долг вырос в 2017 году до 2,1 трлн грн. На обслуживание госдолга Украина потратила 110 млрд грн.



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