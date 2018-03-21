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ВВП Украины в прошлом году вырос на 2,5%

21.03.2018 18:45
Экономика Украины выросла в прошлом году на 2,5% по сравнению с 2016 годом
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Реальный валовый внутренний продукт Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 2,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Номинальный ВВП почти достиг 3 трлн грн - составил 2,98 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека - 70,21 тыс. грн.

Госстат также пересмотрел показатель темпов роста ВВП в IV квартале в сторону увеличения - с 1,8% до 2,2%.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по ВВП на 2017 год с 1,9% до 1,6%, но потом изменил оценку на 2,1%.

МВФ ухудшил свой прогноз экономического роста до 2% с 2,9% по итогам 2017 года. 

В 2016 году украинская экономика выросла на 2,3%. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП, Госстат
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