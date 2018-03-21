ВВП Украины в прошлом году вырос на 2,5%
Реальный валовый внутренний продукт Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 2,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.
Номинальный ВВП почти достиг 3 трлн грн - составил 2,98 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека - 70,21 тыс. грн.
Госстат также пересмотрел показатель темпов роста ВВП в IV квартале в сторону увеличения - с 1,8% до 2,2%.
Национальный банк Украины ухудшил прогноз по ВВП на 2017 год с 1,9% до 1,6%, но потом изменил оценку на 2,1%.
МВФ ухудшил свой прогноз экономического роста до 2% с 2,9% по итогам 2017 года.
В 2016 году украинская экономика выросла на 2,3%.
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