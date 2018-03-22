Федеральный резерв США повысил ставку до 1,5-1,75% годовых
22.03.2018 10:45
Федеральная резервная система повысила базовую ставку на 0,25 процентных пунктов
Фото: Pixabay
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 0,25 процентных пунктов - до 1,5-1,75% годовых.
Иностранные инвесторы ожидали ужесточения кредитной политики ФРС из-за растущей инфляции, отмечают американские СМИ.
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