Правительство хочет внести в законодательство изменения, которые осуществлять обмен налоговой информацией в рамках положений FATCA

Кабмин намерен перевести Украину на налоговые правила США. Как сообщает пресс-служба, правительство распорядилось представить на ратификацию соглашение с правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act)".



Правительство одобрило проект закона о ратификации указанного соглашения и проекты законов о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы в связи с ее ратификацией.



Законопроектом предусмотрены изменения, а именно: определение понятий подотчетен счет и его владельцы, финансовый агент и финансовый счет; особенности представления отчетности по подотчетным счетам; сбор и получение налоговой информации контролирующими органами от финансовых агентов; наложение штрафа за непредставление, представление с нарушениями или с недостоверными сведениями или ошибками отчетов о подотчетные счета (указанная норма направлена, в первую очередь, на стимулирование финансовых агентов придерживаться законодательства относительно обязанности представления отчета о подотчетные счета).



Такие изменения в законодательство Украины позволят осуществлять обмен информацией не только в рамках соглашения относительно применения положений FATCA, но и других международных договоров, которые содержат положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, отмечает Минфин.



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