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Минфин пересмотрел систему блокировки налоговых накладных

22.03.2018 14:30
Министерство финансов и ГФС пересмотрели систему блокировки накладных по НДС
Фото: Pixabay

Министерство финансов совместно с Государственной фискальной службой (ГФС) разработали конструкцию, которая будет существенно уменьшать количество заблокированных налоговых накладных.

Как сообщает пресс-служба Минфина, уже проведены предварительные расчеты и тестирование работы данной системы, которые подтвердили, что количество налоговых накладных, которые были остановлены в прошлом году, при применении критериев новой системы значительно уменьшится.

Установлен ряд мероприятий, которые ускорят разблокирования налоговых накладных честных предприятий.

Мероприятия включают в себя: введение электронного реестра остановленных налоговых накладных, в котором плательщик в онлайн режиме сможет найти информацию о рассмотрении и статуса остановленных налоговых накладных; доработанную форму решения об отказе в регистрации. В частности, в решении будет отмечаться четкое мотивированное основание отказа.

В случае непредоставления или предоставления документов, которые составлены с нарушением законодательства, в форме будет отмечаться конкретный документ, которого это касается; если решение комиссий не зарегистрированы в течение пяти (для накладных с объемом более 30 млн грн - семи) рабочих дней, остановленная налоговая накладная/расчет корректировки регистрируется в автоматическом режиме. Жалобы на решения комиссий подаются в электронном виде.

Установленые критерии рискованности плательщика, рискованности операции и показатели по которым определяется положительная налоговая история плательщика, публикуются на сайте ГФС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НДС, Министерство финансов, Налогообложение, ГФС
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