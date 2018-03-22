ЕБРР выделит €1,15 млрд малому бизнесу в Украине, Молдове, Грузии
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз намерены увеличить объем программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Грузии, Молдове и Украине до €1,15 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.
"Мы рады объявить о расширении нашей успешной программы доступа к финансированию поддержки реформ, важных для функционирования глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - отметила заместитель генерального директора по политике соседства и расширенных переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова.
Около €1,1 млрд будет предоставлено в виде кредитных линий и торгового финансирования по программе EU4Business.
Изначально объем программы EU4Business был установлен на уровне 380 млн евро. Евросоюз предоставит €58,3 млн в виде грантов.
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