ЕБРР выделит €1,15 млрд малому бизнесу в Украине, Молдове, Грузии

ЕБРР намерен увеличить объем прораммы поддержки малого и среднего бизнеса в Украине, Грузии и Молдове

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз намерены увеличить объем программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Грузии, Молдове и Украине до €1,15 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.



"Мы рады объявить о расширении нашей успешной программы доступа к финансированию поддержки реформ, важных для функционирования глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - отметила заместитель генерального директора по политике соседства и расширенных переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова.



Около €1,1 млрд будет предоставлено в виде кредитных линий и торгового финансирования по программе EU4Business.



Изначально объем программы EU4Business был установлен на уровне 380 млн евро. Евросоюз предоставит €58,3 млн в виде грантов.



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