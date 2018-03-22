МВФ не считает Украину бедной страной
Международный валютный фонд (МВФ) не считает Украину развивающейся страной с низким доходом и связывает падение доходов в стране с военным конфликтом. Об этом говорится в исследовании МВФ о макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах, пишет УНИАН.
"Падение уровня доходов в Украине в основном отображает влияние военного конфликта", - подчеркнули в Фонде.
В МВФ поясняют, что Украина не была включена в группу низкодоходных стран, поскольку структура ее экономики является типичной для стран с развивающейся рыночной экономикой. Хотя по уровню доходов на одного гражданина Украина действительно попадает в перечень именно бедных стран.
"Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с развивающейся рыночной экономикой - ред.)", - сообщили в МВФ.
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