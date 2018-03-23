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Мировой спрос на финансовую аналитику вырос до рекордного уровня

23.03.2018 10:20
Глобальные расходы на финансовую аналитику, новости и рыночные данные в 2017 году составили $28,5 млрд
Фото: Getty Images

Совокупные расходы на финансовую аналитику, новости и рыночные данные в 2017 г. выросли на 3,6%, до рекордных $28,5 млрд. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на отчет консалтинговой компании Burton-Taylor International.

Темпы увеличения расходов стали максимальными с 2011 года.

При этом ведущие агентства - Bloomberg и Reuters - теряют доли рынка как поставщики финансовой информации, уступая менее крупным компаниям.

Рыночная доля Bloomberg в 2017 г. сократилась до 33,2% с 33,4% в 2016 г., Reuters - до 22,5% с 23,1%.

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"Рост спроса на услуги как Bloomberg, так и Thomson Reuters был более медленным по сравнению с темпами подъема рынка в целом", - заявил основатель и управляющий директор Burton-Taylor Дуглас Тэйлор.

Тэйлор отметил, однако, что крупным поставщикам финансовой информации труднее расти, чем небольшим представителям рынка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: мировая экономика
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