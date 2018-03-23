НБУ прогнозирует ускорение экономического роста в этом году
Фактические темпы роста реального ВВП в 2017 году - 2,5% - были выше ожиданий Национального банка Украины, отмечает регулятор на официальном сайте.
Как и ожидалось, потребительский спрос стал основным драйвером роста реального ВВП в 2017 году. "Рост конечных потребительских расходов домохозяйств в прошлом году ощутимо ускорился (до 7,8% с 2,1% в 2016 году), поддержанный высокими темпами роста реальной зарплаты, а также повышением среднего размера пенсионных выплат. Потребительские расходы сектора общего государственного управления увеличились на 3,3% после их снижения в 2016 году на 0,5%, в том числе из-за увеличения бюджетных расходов на льготы и жилищные субсидии", - объясняет НБУ.
В отличие от 2016 года, в прошлом году рост капитальных инвестиций наблюдался в большинстве видов деятельности.
Внешние условия также способствовали росту реального ВВП. Объемы экспорта товаров и услуг в реальном выражении увеличились на 3,5% в годовом выражении (в 2016 году экспорт сократился).
Однако на рост экспорта (и в целом реального ВВП) продолжали негативно влиять ситуация на востоке страны и продление торговых ограничений России, указывает НБУ.
Регулятор прогнозирует, что в этом году экономический рост ускорится по сравнению с прошлым годом, учитывая высокие деловые ожидания предприятий, прогнозируемое сохранение роста реальных зарплат и смягчение фискальной политики. Также в целом благоприятной остается конъюнктура на внешних рынках.
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