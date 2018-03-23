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Счетная палата выявила нарушения и недочеты на 23 млрд грн

23.03.2018 15:35
За 2017 год специалисты Счетной палаты проверили почти 504 млрд грн государственных средств
Фото: пресс-служба НБУ

Счетная палата за прошлый год выявила нарушения и недочеты на общую сумму около 23 млрд грн. Об этом палата сообщает на официальном сайте.

За 2017 год специалисты Счетной палаты проверили 635 объектов. Объем проверенных государственных средств составил почти 504 млрд грн.

Один аудитор выявил нарушений и недостатков на сумму 82,3 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги
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