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Данилюк просит помочь легализовать лотерейный бизнес

23.03.2018 17:25
Министр финансов обратился к депутатам с призывом помочь легализовать лотерейный бизнес
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса не рассматривается парламентом уже два года. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"У нас де-факто существует лотерейный бизнес, де-юре - не существует. Правительство предлагало урегулировать этот вопрос", - напомнил министр.

Он обратился к депутатам с призывом помочь легализовать лотерейный бизнес.

"Комплексно этот вопрос можно урегулировать только здесь, в зале. Сейчас бюджет не получает ни единой копейки от лотерейного бизнеса. Это недопустимо", - подчеркнул Данилюк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Данилюк
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