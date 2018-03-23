Данилюк просит помочь легализовать лотерейный бизнес

Министр финансов обратился к депутатам с призывом помочь легализовать лотерейный бизнес

Правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса не рассматривается парламентом уже два года. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



"У нас де-факто существует лотерейный бизнес, де-юре - не существует. Правительство предлагало урегулировать этот вопрос", - напомнил министр.



Он обратился к депутатам с призывом помочь легализовать лотерейный бизнес.



"Комплексно этот вопрос можно урегулировать только здесь, в зале. Сейчас бюджет не получает ни единой копейки от лотерейного бизнеса. Это недопустимо", - подчеркнул Данилюк.



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