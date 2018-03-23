Данилюк просит помочь легализовать лотерейный бизнес
Правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса не рассматривается парламентом уже два года. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"У нас де-факто существует лотерейный бизнес, де-юре - не существует. Правительство предлагало урегулировать этот вопрос", - напомнил министр.
Он обратился к депутатам с призывом помочь легализовать лотерейный бизнес.
"Комплексно этот вопрос можно урегулировать только здесь, в зале. Сейчас бюджет не получает ни единой копейки от лотерейного бизнеса. Это недопустимо", - подчеркнул Данилюк.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Данилюк просит помочь легализовать лотерейный бизнес 17:25
- Счетная палата выявила нарушения и недочеты на 23 млрд грн 15:35
- НБУ прогнозирует ускорение экономического роста в этом году 14:50
- Госдолг Украины к ВВП существенно снизился – Минфин 10:45
- Мировой спрос на финансовую аналитику вырос до рекордного уровня 10:20
-
3991
-
3749
-
3573
-
3005
-
2971
- НАБУ обыскало главный офис банка Финансовая инициатива - ФГВФЛ 18:10
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,255/26,28 17:41
- Данилюк просит помочь легализовать лотерейный бизнес 17:25
- Счетная палата выявила нарушения и недочеты на 23 млрд грн 15:35
- НБУ прогнозирует ускорение экономического роста в этом году 14:50