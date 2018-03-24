В Африке создают крупнейшую в мире зону свободной торговли

44 страны Африканского Союза согласились создать зону свободной торговли, ЮАР и Нигерия пока раздумывают

Страны Африки сделали еще один шаг к превращению континента в единую свободную экономическую зону. Представители 44 стран Африканского Союза поставили свои подписи под документом под названием Continental Free Trade Area (CFTA), сообщает DW.

Учитывая количество участников и совокупное население стран, CFTA может стать крупнейшей в мире зоной свободной торговли. Переговоры по соглашению продолжались около двух лет. Для создания зоны свободной торговли соглашение предстоит ратифицировать на национальном уровне всеми странами-подписантами.

Помешать созданию зоны свободной торговли может то, что среди подписантов пока нет крупнейших экономик континента - ЮАР и Нигерии, а также ряда еще 9 стран Африканского Союза.

Руководство Африканского Союза рассчитывает на присоединение остальных стран континента к соглашению в дальнейшем. Если членами CFTA станут все 55 стран континента, это будет знаменовать появление в мире нового единого рынка с совокупным ВВП более чем в 2 млрд евро и населением в 1,2 млрд человек.

До сих пор на торговлю внутри континента приходилось лишь 16% общего объема торговли стран-членов Африки. В Африканском Союзе это объясняют прежде всего крайне высокими таможенными пошлинами многих стран на экспорт в другие страны Африки, которые отчасти превышают пошлины на торговлю со странами других регионов мира. Эксперты приводят и другие причины - нехватку соответствующей инфраструктуры внутри континента и уже существующие региональные зоны свободной торговли.

Ранее сообщалось, что Украина работает над созданием зоны свободной торговли со США.

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