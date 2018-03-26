Эксперт объяснил финансовое лидерство Одессы

По мнению эксперта, финансовая стабильность городов является показателем качества управления и мерилом политических рейтингов их руководителей

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Финансовая открытость и финансовое здоровье - европейские уроки, которые были вынесены после кризиса 2008 года. Такое мнение высказал директор аналитического центра Политика Николай Давидюк, комментируя рейтинг словацкого аналитического центра INEKO, передает From-UA со ссылкой на Lb.ua.

"Ведь суверенный долг Греции как страны, или пример Мадрида как города стали настолько неожиданными и проблемными для всего ЕС, что открытость и контроль стали частью западной финансовой культуры. А финансовая стабильность городов и регионов - показателем качества управления и мерилом политических рейтингов их руководителей", - считает политолог.

В то же время, эксперт подчеркивает, что:

"Финансовое здоровье Одессы, с одной стороны результат эффективного руководства городского головы Труханова и его команды, с другой, результат инвестиционной привлекательности города и региона. Ведь потенциал, заложенный в Одессе, имеет национальный и международный масштаб".

"Города которые в рейтинге заняли аутсайдерские позиции, проблемы финансового здоровья уже давно перенесли в сферу проблем коммунальных, политических и управленческих. К примеру, Черкассы, в которых эксцессы с затоплением, отключением энергоснабжения и транспортные проблемы в городе стали настолько постоянными и обыденными, что уже даже перестали удивлять горожан", - подчеркивает Николай Давидюк.

В заключение эксперт отметил, что новая реальность децентрализации на первые места в финансовом и политическом плане выводит реальных управленческих лидеров, а не дотационные города, которые в свое время привыкли жить за счет национальных поступлений, а не собственных заработков.

Напомним, что рейтинг составлялся в рамках проекта "Прозрачные, финансово здоровые и конкурентоспособные муниципалитеты в Украине", который инициирован Посольством США в Украине и реализуется Институтом экономических и социальных реформ в Словакии (INEKO) в партнерстве с Международным центром перспективных исследований.