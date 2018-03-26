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НБУ в прошлом году продал памятные монеты на 106 млн грн

26.03.2018 11:45
В 2017 году Нацбанк продал более 1,2 млн памятных монет
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн. Это на 37,5% ниже дохода от реализации монет за 2016 год, отмечает НБУ.

Всего регулятор продал 830 монет из золота, 47,3 тысяч монет из серебра и 1,2 млн монет из нейзильбера через свои подразделения и банки-дистрибуторы (Укргазбанк и Ощадбанк).

В 2017 году Нацбанк ввел в обращение 47 памятных монет, в том числе 11 серебряных, 9 биметаллических, 27 из нейзильбера, а также выпустил 4 памятные медали. Количество реализованных инвестиционных монет в 2017 году выросло в три раза - до 15,9 тысяч, при этом за год НБУ выкупил у населения 313 инвестиционных монет.

Нацбанк отмечает также, что в рамках заключенных договоров с компаниями из Германии, Польши, Гонконга и США в 2017 году продал за границу почти 29 тысяч монет, в том числе 22 тысячи инвестиционных и 6,6 тысяч памятных монет на общую сумму около 20 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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