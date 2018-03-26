Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги Киева и Харькова

Агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева и Харькова со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне В-.



Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг Киева на уровне A-(ukr), краткосрочный рейтинг Харькова в иностранной валюте на уровне В и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне AA-(ukr).



Прогноз по всем рейтингам - "стабильный".



Подтверждение рейтингов Киева отражает умеренный уровень долга города и сохранение хорошего операционного баланса на фоне восстановления экономики, отмечает Fitch.



Подтверждение рейтингов Харькова отражает позитивные операционные показатели города и отсутствие прямого долга.



Вместе с тем, институциональная среда в Украине остается недостаточно прозрачной и развитой, отмечает Fitch.



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