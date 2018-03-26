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Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги Киева и Харькова

26.03.2018 16:45
Агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева и Харькова со "стабильным" прогнозом
iStock/Global Images Ukraine

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне В-.

Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг Киева на уровне A-(ukr), краткосрочный рейтинг Харькова в иностранной валюте на уровне В и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне AA-(ukr).

Прогноз по всем рейтингам - "стабильный".

Подтверждение рейтингов Киева отражает умеренный уровень долга города и сохранение хорошего операционного баланса на фоне восстановления экономики, отмечает Fitch.

Подтверждение рейтингов Харькова отражает позитивные операционные показатели города и отсутствие прямого долга.

Вместе с тем, институциональная среда в Украине остается недостаточно прозрачной и развитой, отмечает Fitch.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Киев, Экономика Украины: прогнозы и итоги, Рейтинг, Fitch
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