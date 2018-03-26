Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги Киева и Харькова
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне В-.
Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг Киева на уровне A-(ukr), краткосрочный рейтинг Харькова в иностранной валюте на уровне В и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне AA-(ukr).
Прогноз по всем рейтингам - "стабильный".
Подтверждение рейтингов Киева отражает умеренный уровень долга города и сохранение хорошего операционного баланса на фоне восстановления экономики, отмечает Fitch.
Подтверждение рейтингов Харькова отражает позитивные операционные показатели города и отсутствие прямого долга.
Вместе с тем, институциональная среда в Украине остается недостаточно прозрачной и развитой, отмечает Fitch.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги Киева и Харькова 16:45
- Китай: США не будут применять новые тарифы без одобрения ВТО 13:25
- НБУ в прошлом году продал памятные монеты на 106 млн грн 11:45
- Эксперт объяснил финансовое лидерство Одессы 11:21
- В Африке создают крупнейшую в мире зону свободной торговли 15:28
-
4192
-
3859
-
3855
-
3729
-
3718