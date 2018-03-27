ГФС: 75% бизнеса пользуется "единым окном"

С 1 февраля 74,5% таможенных деклараций было оформлено по принципу "единого окна", отмечает ГФС

С начала работы обновленного порядка информационного обмена по принципу "единого окна" - 1 февраля - 74,5% таможенных деклараций было оформлено по этому принципу. Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на официальном сайте.



"Оформление товаров на таможнях ГФС по принципу "единого окна" приобретает все большую популярность среди субъектов внешнеэкономической деятельности. С 1 февраля из 356,9 тыс. поданных таможенных деклараций - 216,6 тыс. оформлено по принципу "единого окна", - говорится в сообщении.



Наибольший процент оформлених товаров предприятиями с применением "единого окна" зафиксирован на Полтавской (100%), Луганской (97,1%), Львовской (93,7%), Тернопольской (93%) и Ивано-Франковской (92,5%) таможнях.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.