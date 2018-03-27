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ГФС: 75% бизнеса пользуется "единым окном"

27.03.2018 12:55
С 1 февраля 74,5% таможенных деклараций было оформлено по принципу "единого окна", отмечает ГФС
Фото: Pixabay

С начала работы обновленного порядка информационного обмена по принципу "единого окна" - 1 февраля - 74,5% таможенных деклараций было оформлено по этому принципу. Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на официальном сайте.

"Оформление товаров на таможнях ГФС по принципу "единого окна" приобретает все большую популярность среди субъектов внешнеэкономической деятельности. С 1 февраля из 356,9 тыс. поданных таможенных деклараций - 216,6 тыс. оформлено по принципу "единого окна", - говорится в сообщении.

Наибольший процент оформлених товаров предприятиями с применением "единого окна" зафиксирован на Полтавской (100%), Луганской (97,1%), Львовской (93,7%), Тернопольской (93%) и Ивано-Франковской (92,5%) таможнях.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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