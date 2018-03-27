Кубив просит НБУ упростить валютные операции для Нафтогаза

Министр экономического развития направил в НБУ письмо с просьбой упростить валютные операции для Нафтогаза

Первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив направил в Национальный банк Украины (НБУ) письмо с просьбой упростить осуществление операций с иностранной валютой для НАК Нафтогаз Украины при начислении платы за транзит природного газа Газпрому.



В письме говорится о предоставлении Нафтогазу возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого перевода излишне уплаченных Газпромом средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года.



"Также первый вице-премьер-министр попросил НБУ разрешить Нафтогазу не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу Газпрома", - гласит сообщение.



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