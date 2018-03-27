 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.08  26.41   EUR:  32.30  32.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Кубив просит НБУ упростить валютные операции для Нафтогаза

27.03.2018 13:45
Министр экономического развития направил в НБУ письмо с просьбой упростить валютные операции для Нафтогаза
Степан Кубив

Первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив направил в Национальный банк Украины (НБУ) письмо с просьбой упростить осуществление операций с иностранной валютой для НАК Нафтогаз Украины при начислении платы за транзит природного газа Газпрому.

В письме говорится о предоставлении Нафтогазу возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого перевода излишне уплаченных Газпромом средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года.

"Также первый вице-премьер-министр попросил НБУ разрешить Нафтогазу не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу Газпрома", - гласит сообщение.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Кубив Степан
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров