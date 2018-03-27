АП: Налог на выведенный капитал может стоить бюджету 30 млрд грн

Потери от введения налога на выведенный капитал могут составить 30 млрд грн, подсчитали в АП

Потери от введения налога на выведенный капитал для предприятий вместо налога на прибыль, по последним оценкам, могут составить около 30 млрд грн. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, пишет УНИАН.



"Чтобы внести законопроект в парламент, мы проводим дополнительные расчеты... На данный момент оценка потерь бюджета (от введения налога на выведенный капитал - ред.) примерно 30 млрд грн, но это пессимистический сценарий. Я думаю, что эта цифра может быть уменьшена", - сказал он.



Шимкив отметил, что при этом сейчас так называемые убыточные компании законно выводят из Украины ежегодно 60 млрд грн, а принятие указанного законопроекта позволит избежать таких схем. Кроме того, по словам замглавы АП, введение налога позволит обложить налогом те объекты, с которых ранее не платились налоги. "Примерно 150 млрд грн за первый год появится у украинского бизнеса для инвестиций. Я считаю, что это хороший вариант", - сказал он.



В начале марта Шимкив говорил, что АП вскоре представит свой проект закона о налоге на выведенный капитал.



Затем министр финансов Александр Данилюк сообщил, что министерство внесет в Верховную Раду законопроект об этом налоге на выведенный капитал в пакете с бюджетной резолюцией.



Министр добавил, что, согласно текущим расчетам его ведомства, в первый год введения нового налога бюджет потеряет около 25 млрд грн, а во второй - около 30 млрд грн.



Однако 20 марта Верховная Рада отказалась принимать бюджетную резолюцию.



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