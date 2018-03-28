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Минфин одолжил на внутреннем рынке более 20 млрд грн

28.03.2018 10:55
Вчера Минфин разместил гособлигации на 20,3 млрд грн

Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 20,33 млрд грн. Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.

Министерство доразместило три серии долларовых облигаций со сроком обращений 203, 308 и 686 дней. Размещение самых коротких из этих госбондов принесло $406,33 млн (по ставке 5,1%), средних  - $178,04 млн (5,3%), самых длинных - $84,1 млн (5,4%).

Кроме того, Минфин разместил гривневые облигации. 2,19 млрд грн принесло размещение ценных бумаг со сроком обращения 245 дней и ставкой 17,3%, 483,92 млн грн - со сроком обращения 70 дней и ставкой 17,33%, 39,695 млн грн - сроком 343 дня и ставкой 17%.

При этом Минфин отказался удовлетворить две поданные заявки на покупку пятилетних гривневых ОВГЗ на 75 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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