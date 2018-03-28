Седьмому фигуранту дела Госинвестпроекта сообщили о подозрении

НАБУ сообщило о подозрении седьмому фигуранту дела о хищении средств Госинвестпроекта

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении директору компании Боржава резорт - седьмому возможному участнику схемы по хищению государственный средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов. Об этом НАБУ сообщает у себя в Facebook.



Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



По данным следствия, подозреваемый в сговоре с должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) и Государственной инвестиционной компании в течение 2012-2014 годов завладели 165 млн грн бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта "Олимпийская надежда-2022 - создание спортивно-туристической инфраструктуры".



"Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр", - указывает НАБУ.



Досудебное расследование ведется с июля 2016 года.



12 декабря 2017 года детективы Бюро задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Госинвестпроекта и Государственной инвестиционной компании в сумме 259,2 млн грн.



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