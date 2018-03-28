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Киевские таможенники нашли в посылке бриллианты

28.03.2018 14:35
Таможенники обнаружили 205 бриллиантов в тайнике с документами
Фото: Pixabay

В тайнике с документами из Гонконга таможенники Киева обнаружили 205 бриллиантов. Об этом Государственная фискальная служба сообщает на официальном сайте.

"Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Посылка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", - сообщает ГФС.

По результатам досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета.

"Согласно экспресс-тесту, выявленные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будет устанавливать уже эксперт-геммолог", - отметили в ведомстве.

ГФС составляет протокол правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ГФС
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