Киевские таможенники нашли в посылке бриллианты
В тайнике с документами из Гонконга таможенники Киева обнаружили 205 бриллиантов. Об этом Государственная фискальная служба сообщает на официальном сайте.
"Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Посылка поступила в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", - сообщает ГФС.
По результатам досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета.
"Согласно экспресс-тесту, выявленные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будет устанавливать уже эксперт-геммолог", - отметили в ведомстве.
ГФС составляет протокол правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.
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